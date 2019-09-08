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Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı.

08.09.2019 10:06 Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ilk ortak kara devriyesine başladı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek diğer tarafta bekleyen ABD askeri konvoyuyla buluştu.
TSK ve ABD unsurları, sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket etti. Devriye faaliyetine helikopterle hava desteği de verilmeye başlandı. Sınır hattındaki hava ve kara hareketliliği sürüyor.
Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.
Devriyenin öğlen saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, TSK, Güncel

Kaynak: AA

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