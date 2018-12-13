Erdoğan'ın Operasyon Talimatı Sonrası Suriye Sınır Hattı Hareketlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" açıklamasının ardından sınır hattının iki tarafı da hareketlendi.

TSK birlikleri, sınır hattında 24 saat eli tetikte görev yaparken, Suriye tarafındaki teröristler de siviller üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Rejim ve terör örgütlerinin baskısı nedeniyle zorunlu olarak göç eden Suriyeliler ise 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatlarıyla özgürleşen bölgeler gibi Fırat'ın doğusunun da bir an önce terör örgütlerinden arındırılmasını istiyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ DEMOGRAFİK YAPIYI DEĞİŞTİRİYOR

Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, milyonlarca kişinin göç etmek zorunda kaldığı iç savaşın sürdüğü Suriye'nin kuzeyinde yer alan Türkiye sınırındaki bölgeler, 2012'de rejim güçlerinden Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) geçti. Fırat'ın doğusunda kalan Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki bölgelerin karşısında yer alan Suriye toprakları, aradan geçen süre içinde birçok kez el değiştirdi ve son olarak terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG kontrolüne geçti. Terör örgütü, denetim sağladığı bölgelerdeki Arap ve Türkmen sivilleri uyguladığı baskı ile göçe zorlayarak, boşalan noktalara Haseke ve Rakka kentlerinden getirdiği yandaş aileleri yerleştirip, demografik yapıyı da değiştirme yoluna gitti.

FIRAT'IN BATISINA GEÇME HAYALİ SONLANDI

Fırat Nehri'nin doğusundaki Suriye topraklarında tamamen kontrolü sağlayan terör örgütü, diğer kanton olan Afrin'e kadar uzanmak için planlar yaptı. Terör örgütü PKK/PYD, kantonları birleştirme planıyla diğer terör örgütü DEAŞ ile 'mücadele' adı altında Fırat'ın batısına geçmeyi hedefledi. 'Suriye Demokratik Güçleri' adıyla Fırat'ın batısına geçmek isteyen terör örgütü mensuplarının bu planı, Türkiye'nin 24 Ağustos 2016 tarihinde düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile sonlandırıldı. Türkiye, ocak ayında düzenlediği, 2 ay süren Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'nin kantonu olarak ilan ettiği Fırat'ın batısındaki Afrin'i terör unsurlarından arındırıp, özgürleştirdi. Türkiye'nin düzenlediği harekatlar ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus ile Afrin arasındaki bölgeye, oluşan huzur ortamı sonucu binlerce Suriyeli geri döndü.

FIRAT'IN DOĞUSU'NDA PANİK

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile 4 bin kilometrekareden fazla bölgeyi teröristlerden temizleyen TSK birlikleri, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki Menbiç'te de ABD askerleriyle ortak devriye faaliyeti yürüttü. Türkiye sınırının tamamının güvenli hale getirilmesi için Fırat'ın doğusundaki bölgelerin de teröristlerden arındırılacağına yönelik sıkça verilen mesajlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz" açıklamasıyla zirveye ulaştı. Fırat'ın doğusundaki terör varlığının sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin kararlı mücadelesi ve sınırın tamamen güvenli hale getirilmesine yönelik verilen mesajlar, teröristlerde paniğe yol açtı.

SINIR HATTINDA HAZIRLIKLAR TAMAM

Fırat'ın doğusundaki Suriye topraklarına komşu Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki sınır hattında, TSK tarafından tüm hazırlıklar tamamlandı. Sınır hattındaki hudut karakolları ile oluşturulan üs bölgelerine zırhlı araç ve personel takviyesi yapan TSK, teyakkuza geçti. Zaman zaman yapılan taciz girişimlerine angajman kuralları kapsamında karşılık veren TSK birlikleri, tespit edilen saldırı hazırlıklarını da anında müdahaleyle engelliyor. TSK birlikleri, olası harekat kapsamında Suriye tarafına geçişi ise beton bloklarla oluşturulan duvardaki belirlenen kapılardan yapabilecek.

TERÖRİSTLERDEN HENDEK VE SİPER

Türkiye'nin harekat sinyalini verdiği Fırat'ın doğusundaki teröristler ise olası operasyona karşı çeşitli hazırlıklar başlattı. Teröristler Ayn el-Arab, Telabyad, Rasulayn ve Kamışlı bölgelerine ulaşımın sağlandığı noktalarda siper ve hendekler oluşturup, hakim noktalarda kurdukları kulelere ağır silahlı nöbetçiler yerleştirdi. Teröristlerin ayrıca dışına mayınlar döşediği kasaba ve ilçe merkezlerinde de olası harekatta gizlenebilmek amacıyla tüneller kazıp, sığınaklar oluşturduğu bildirildi.

SİVİLLERE BASKI ARTTI

Türkiye'nin harekat sinyali, teröristlerin kontrolündeki bölgelerde yaşayan sivillerde de endişeye yol açtı. Birçok sivilin olası harekattan zarar görmemek için bulundukları yerleri terk etme girişimi, PYD'nin silahlı kanadı YPG'li teröristler tarafından engelleniyor. Teröristlerin, siviller üzerinde uyguladığı baskıyla güvenli bölgelere gitmek isteyenleri cezaevine atmakla tehdit ettiği, birçok aileyi de çocuklarını zorunlu olarak silah altına alarak, ayrılmaktan alıkoyduğu belirtildi.

"HAREKATA TEL ABYAD'DAN BAŞLANACAK" İDDİASI

TSK'nın, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Tel Abyad bölgesinden başlatacağı öne sürüldü. TSK birliklerinin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'a yönelik başlatacağı harekat ile terör örgütünün batıda Kobani ve doğuda Rasulayn ile olan irtibatını kesip, aynı zamanda güneyde oluşturacağı derinlikle Ayn İsa bölgesine ulaşarak, bölgenin Rakka ile olan ikmal yolunu da engellemeyi planladığı kaydedildi.

TERÖRİSTLERDEN BOMBALI SALDIRILAR

Terör örgütü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı olası harekatla ilgili açıklamasının hemen ardından Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Azez, El Bab ve Çobanbey olarak bilinen El Rai bölgelerinde bombalı saldırılar düzenledi. Terör örgütü PKK/PYD'nin düzenlediği saldırılar ile tabanındaki çözülmeleri engellemeyi amaçladığı bildirildi.

Öte yandan terör örgütünün çeşitli eylemler düzenlemek için son 2 hafta içinde bölgedeki sisli havayı da fırsat bilerek, Türkiye'ye gönderdiği çok sayıda teröristin, sınır hattında önlem alan askerler tarafından yakalandığı belirtildi.