Pentagon'dan Türk-ABD ortak uçuşuna ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan paylaşımda Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, Türk-ABD'li komutanların ilk ortak uçuşu olduğu belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise bu gün yaptığı açıklamada uçuşun bir dönüm noktası olduğu vurgusu yaptı.

MSB: İLK ORTAK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açıklamada, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD'li komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşunun bugün gerçekleştirildiği bildirildi. Bakanlık, ilk uçuştan fotoğraf da paylaştı. Pentagon ise konuyla ilgili bu gün bir açıklama yaptı.

PENTAGON'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Robertson, bir Türk ve bir Amerikalı generalin aynı helikopterle ortak keşif uçuşu yaptığını belirterek, "Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Robertson, Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türk ve ABD'li komutanların iştirak ettiği ilk ortak helikopter uçuşuna ilişkin AA muhabirinin yazılı sorusuna yanıt verdi.

"Bugün ABD'li ve Türk liderler ilk ABD- Türkiye keşif uçuşunu gerçekleştirdiler. İki ülkeden birer general, aynı helikopterde uçtu" ifadesini kullanan Robertson, "Bu dönüm noktasına, hafta başında ortak koordinasyon merkezinin kurulmasının ardından gelinmiştir. Bu durum, Türkiye'nin güney sınırına ilişkin meşru güvenlik endişelerine karşılık bulma ve Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliği sağlayarak DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engelleme kararlılığımızı göstermektedir" şeklinde konuştu.

Açıklamasında, ismini zikretmeden SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya da atıfta bulunan Pentagon Sözcüsü, "(DEAŞ Karşıtı) Koalisyonun ve ortaklarının DEAŞ'ın kalıcı şekilde ortadan kaldırılması hedefine odaklanmasını istediklerini" de sözlerine ekledi.