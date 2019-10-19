Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale döndü

Türkiye'nin teröristlere karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Resulayn teröristlerden arındırılmıştı. Barış Pınarı Harekatı'na, ABD ile yapılan anlaşma sonrası ara verildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın bölgede paylaştığı videoda Mehmetçik'le çocukların samimi olması dikkatlerden kaçmadı.

İNSANLAR NORMAL HAYATINA DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tel Abyad ve Resulayn'dan hayatın normale döndüğüne ilişkin bir video paylaşıldı. Videoda dükkanlar açılmış, ekmek fırınları çalışıyor ve halkın sokaklarda rahatça gezebildiği gözüküyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Türkiye ve ABD, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü dostluğu ve liderliği, Türkiye ve ABD'nin güçlü dostluğu sayesinde bugün bir ateşkes konusunda anlaşmaya vardı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Beştepe'de görüşen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, büyükelçilik rezidansında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısı sırasında Pence'in yanında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili alınan yeni kararları aktaran Pence, şunları söyledi:

"Bir hafta önce Türk güçleri Suriye'ye girdi. Bugün gururla belirtmeliyim ki, Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, Erdoğan ile olan ve Türkiye ile olan güçlü ilişkileri sayesinde Türkiye ve ABD Suriye'de ateşkes için anlaşmıştır. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na ara verecektir. Harekata 120 saat ara verilecek ve bu süre içinde ABD, YPG'nin güvenli bölgeden çıkmasını sağlayacaktır. Ve ardından operasyon duracak."