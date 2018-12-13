Fırat'ın Doğusundaki Sınıra Komando ile Zırhlı Araç Sevkıyatı

Kilis
'ten Fırat'ın doğusundaki Suriye
sınırına komando birliği, 50 zırhlı araç ile kirpi sevkıyatı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD'ye operasyon yapılacağını açıklamasından sonra sevkıyatlar arttı. Fırat'ın doğusundaki Suriye sınırına Kilis'te geçici görevli konuşlu bulunan Tunceli
4'üncü Komando
Tugayı'ndan uzman çavuş, subay, astsubaylardan oluşan Piyade
Komando birlikleri, zırhlı araçlar, mayına dayanıklı kirpiler ile birlikte 50 araç, Şanlıurfa
3'üncü Hudut Alay Komutanlığı sorumluluk alanındaki sınır karakollarına Kilis'in Elbeyli
ilçesi üzerinden sevk edildi. - KİLİS
Recep Tayyip Erdoğan,Suriye,Kilis,Komando
13 Aralık 2018 Perşembe 17:47