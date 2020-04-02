Fırat Kalkanı Bölgesinde 14 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
02.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:55
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin Mehmetçik tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiğini ve bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceğini bildirdi. - ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin Mehmetçik tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiğini ve bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceğini bildirdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, PKK, 3. Sayfa