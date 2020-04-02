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Fırat Kalkanı Bölgesinde 14 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

02.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:55
Fırat Kalkanı Bölgesinde 14 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li teröristin Mehmetçik tarafından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildiğini ve bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceğini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, PKK, 3. Sayfa
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