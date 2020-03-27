Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fırat Kalkanı bölgesinde camiler dezenfekte ediliyor

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerdeki camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.

27.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:22
Fırat Kalkanı bölgesinde camiler dezenfekte ediliyor
Suriye 'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerdeki camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dezenfeksiyon çalışmaları yürütülüyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde, Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasını engellemek amacıyla önleyici tedbirler artırılıyor.
Türkiye 'nin yardımlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Bab, Azez , Cerablus gibi büyük ilçe merkezleri ile Çobanbey beldesi ve diğer bölgelerde okulların ardından camiler de dezenfekte ediliyor.
Çalışmalara bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri de destek veriyor.
Çalışmalara katılan Beyaz Baretliler görevlisi Hasan Gadro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde koronavirüsü önleme çalışmaları kapsamında okullar ve camilerde dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor." dedi.
Türkiye'nin bölgede yaşayan insanları da bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünü belirten Gadro, halkı evlerinde kalması ve hijyen kurallarına uyması konusunda uyardı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Suriye, Fırat, Azez, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Fırat Kalkanı bölgesinde camiler dezenfekte ediliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, İtalya’daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:24: İzmir'de AVM'lere koronavirüs molası - Haber 15:24: Erzincan Belediye Başkanı Aksun, evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşları ziyaret etti - Haber 15:22: Manisa otoparkları dezenfekte edildi - Haber 15:22: Sosyete pazarına 'koronavirüs' engeli - Haber 15:22: Kemer'de çöp temizliği - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber