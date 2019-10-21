Fırat Kalkanı Bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde yaralanan askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğünü açıkladı.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde 16 Ekim tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce keskin nişancı ve havan atışı sırasında ağır yaralanan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada:"Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 16 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan keskin nişancı ve havan atışı saldırısında ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur." denildi.