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Fırat Kalkanı gazisine nişanlısından düğün sürprizi

Fırat Kalkanı gazisine nişanlısından düğün sürprizi Suriye'de gazi olan Kasım Altıntaş, nişanlısının düğün sürprizi ile ameliyat öncesi moral bulduHATAY - Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanarak gazi olan Kasım Altıntaş nişanlısının düğün sürprizi ile ameliyat...

27.09.2019 13:56
Fırat Kalkanı gazisine nişanlısından düğün sürprizi
Suriye'de gazi olan Kasım Altıntaş, nişanlısının düğün sürprizi ile ameliyat öncesi moral buldu
HATAY - Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı'nda ağır yaralanarak gazi olan Kasım Altıntaş nişanlısının düğün sürprizi ile ameliyat öncesi moral buldu.
Sözleşmeli er Kasım Altıntaş, 3 yıl önce Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanmıştı. Bir kolu ve burnu kopan Altıntaş, 3 yıllık süreçte 16 ameliyat geçirdi.
El Bab'tan yaralı olarak getirildiği Gaziantep Üniversitesi Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ayşe Dönmez ile burada tanışan ve bir süre sonra nişanlanan Kasım Altıntaş'ı bu süreçte nişanlısı Ayşe Dönmez hiç yalnız bırakmadı ve ona moral vermeye çalıştı.
Ailece sevdikleri nişanlısı sayesinde hayata tutunan Kasım Altıntaş 17. kez ameliyat olmadan önce bir sürprizle karşılaştı. Düğün hazırlıklarını ailesi ile birlikte yapan Ayşe Dönmez, Şehit ve Gaziler Haftasında nişanlısına düğün sürprizi yaptı. Düğünden son anda haberi olan Fırat Kalkanı gazisi Kasım Altıntaş nişanlısının düğün salonunda yaptığı Türk bayraklı karşılamada Türk bayrağını üç kez öptü ve nişanlısı ile bayrağı tutarak salondakileri selamladı.
Ayşe Altıntaş'ın ameliyat öncesi nişanlısına moral olması için planladığı sürpriz düğünde, sevenleri onları yalnız bırakmadılar ve ellerinde Türk bayrakları ile genç çifti selamladılar.
Fırat Kalkanı gazisine nişanlısından düğün sürprizi

Altıntaş, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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