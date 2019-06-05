Fırat
Kalkanı Harekat Bölgesinde TSK
unsurlarına saldırı: 2 yaralı
KİLİS - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri
unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye
'de Azez
ilçesindeki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis
Devlet Hastanesine kaldırıldı.Ateş destek vasıtalarıyla PYD vurulduAzez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.
Kaynak: İHA
Fırat
, TSK
, 3. Sayfa