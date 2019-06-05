Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 2 yaralı

Fırat
Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri
unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye
'de Azez
ilçesindeki TSK
unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ateş destek vasıtalarıyla PYD vuruldu
Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı. - KİLİS
Kaynak: İHA
Fırat
, TSK
, 3. Sayfa