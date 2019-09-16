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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araç infilak ettirilmiş 12 kişi ölmüş, 25 kişi de yaralanmıştı. Saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı.

16.09.2019 17:21

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde düzenlenen 12 kişinin öldüğü 25 kişinin yaralandığı kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

OTOPARKTA PATLATILDI

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

"TERÖRÜN MİLLETİ YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay terör saldırısına ilişkin, "Terörün milleti yoktur, hedefi tüm insanlıktır. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye, Suriye, Fırat, 3. Sayfa, Güncel

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