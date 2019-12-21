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Fırat Kalkanı Harekatı şehidi anıldı

Seydişehir ilçesinde Fırat Kalkanı Harekatı Operasyonu sırasında şehit düşen Astsubay Okan Altıparmak mezarı başında anıldı.

21.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:58 Fırat Kalkanı Harekatı şehidi anıldı
ilçesinde Kalkanı Harekatı Operasyonu sırasında şehit düşen Astsubay Okan Altıparmak mezarı başında anıldı.
Suriye'nin kuzeyine 2016 yılında düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ militanlarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak memleketi Seydişehir'in Taraşçı Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı.
Okan Altıparmak için Taraşçı Merkez Cami'sinde gerçekleştirilen programda okunan Mevlid-i Şerif'in ardından mezarı başında dua edildi.
Anma programına İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve vatandaşlar katıldı.

Seydişehir, Fırat, Güncel

Kaynak: AA

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