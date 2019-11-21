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Fırat kıyısında mangalda balık keyfi

Fırat kıyısında mangalda balık keyfi Siverekli vatandaşlar tuttukları balıkları mangalda afiyetle tüketiyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan saklı cennet Takoran Vadisi olarak bilinin Fırat nehrinin kıyısında vatandaşlar balık yakalayıp, mangal yapıyor.

21.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:06
kıyısında mangalda balık keyfi
Siverekli vatandaşlar tuttukları balıkları mangalda afiyetle tüketiyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan saklı cennet Takoran Vadisi olarak bilinin Fırat nehrinin kıyısında vatandaşlar balık yakalayıp, mangal yapıyor.
Atatürk barajının yapımıyla ortaya çıkan ve halen keşfedilmemiş birçok güzelliği ile saklı cennet olarak bilinen Takoran Vadisinde vatandaşlar, günün yorgunluk ve stresini atmak için balık yakalayıp, eşsiz manzara karşısında piknik yapıyor.
Siverek Merkez olmak üzere, yurt içi ve yurt dışından insanların uğrak yeri haline gelen bölge, gezi ve doğa yürüyüşleri yanında, ziyaretçiler için piknik yapılacak güzel yerlerde sunuyor. Vatandaşlar olta ve serpme ağlarla yakaladıkları balıkları nehrin kıyısında pişirip, piknik keyfi yaşıyor.
Seyahat grupları yanında, ailece de gezilecek ve görülecek yerlere sahip Takoran Vadisinin bölgesinden biri olan Deveboynu mıntıkasında bulunan yarım ada, nehir kıyıları ve eşsiz manzaraları görenler hayran kalıyor.
Herkesi bu bölgeye davet eden Fırat Gezginler Kulübü üyesi Şeyhmuş Karaburç," Buraları tanıtmak için sürekli gerek ilçe merkezinden ve gerekse ilçe dışından gelen konuklarımızı Deveboynu bölgesine getirip gezdiriyor, birlikte balık yakalayıp, piknik yapıyoruz. Bugünde yine 10 kişilik bir grupla geldik, balığımızı tuttuk, mangalımızı yaptık, çayımızı içtik. Çok güzel bir gün geçirdik ve stresimizi attık. Herkesi buralara davet ediyorum" dedi
Fırat kıyısında mangalda balık keyfi

Siverek, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA


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