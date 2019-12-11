Haberler » 3. Sayfa » Fırat Nehri'nde 10 gündür tüm ekipler, kayıp sürücüyü arıyor - Haberler

Fırat Nehri'nde 10 gündür tüm ekipler, kayıp sürücüyü arıyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için polis, jandarma ve AFAD'a bağlı ekipler 10 gündür arama çalışması yapıyor.

11.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:50Fırat Nehri'nde 10 gündür tüm ekipler, kayıp sürücüyü arıyor
'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için polis, jandarma ve AFAD'a bağlı ekipler 10 gündür arama çalışması yapıyor.

Kaza, 2 Aralık'ta ilçede Fırat Nehri'nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana gelmişti. Bedrettin Oruç (41) idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü. Kamyonet çekici yardımı ile sudan çıkarılırken, sürücü Oruç'a ulaşılamadı.

İlk günden itibaren bölgede arama çalışmasına başlayan ekipler, 37 kilometrelik alanda aramasını sürdürüyor. Bölgede Elazığ ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliği dağlıçları ile Diyarbakır ve Ankara'dan gelen Jandarma Su Altı Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar su altında arama çalışması yapıyor.AFAD ekipleri ise su yüzeyinde botlarla çalışmasını sürdürüyor.

37 kilometrelik alanda çalışma yapan ekiplerin şuana kadar 25 kilometreyi taradığı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadığı öğrenildi. Ekipler bugünde hazırlıklarını yaparak arama çalışmalarına başladığı bildirildi. - ELAZIĞ

Fırat Nehri, Elazığ, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:48 CHP'den "Kanal İstanbul Projesi" açıklaması - Haberler
12:46 Atatürk'ün etkilenip okul müfredatına koyduğu Finlandiya'nın başarı hikayesi - Haberler
12:45 Burdur'da masaj salonuna fuhuş operasyonu: 2 tutuklama - Haberler
12:44 Telefon siparişine kulaklık gönderene 3 yıl 4 ay hapis - Haberler
12:43 Türk Hal Müziği sanatçısı kıraathanede kalbine yenik düştü - Haberler
12:31 Libyalı komutandan Türkiye'ye küstah tehdit: Gemilerini batıracağım - Haberler
12:03 Tecavüzden hüküm giymiş idam mahkumundan ilginç istek: Beni hava kirliliği öldürsün - Haberler
12:02 AK Partili vekiller, Davutoğlu'nun partisinin ismine tepki gösterdi: Bizim partinin çakması olmuş - Haberler
11:22 Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
10:57 Tuğçe'yi asansör boşluğuna iten öğretim görevlisi sevgilisine tahliye! - Haberler
11.12.2019 12:55:27