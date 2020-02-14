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Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde, bir balıkçı firmasına ait fiber teknenin Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak batması sonucu kaybolan Şerif Kaya'yı (54) arama çalışmaları devam ediyor.

14.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:54
'ın ilçesinde, bir balıkçı firmasına ait fiber teknenin Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak batması sonucu kaybolan Şerif Kaya'yı (54) arama çalışmaları devam ediyor.
Kaya'nın bulunması için dün gece ara verilen arama çalışmaları sabah yeniden başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile gönüllü vatandaşlar tekne ve botlarla nehrin 5 kilometrelik bölümünde aramayı sürdürüyor.
Dün Keban ilçesinde bir balıkçı firmasına ait fiber tekne Fırat Nehri üzerindeki köprünün ayaklarına çarparak batmış, kazada alabora olan tekneyi kullanan Kaya kaybolmuştu.
Fırat Nehri'nde batan teknedeki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Fırat Nehri, Şerif Kaya , Elazığ, Keban, Güncel

Kaynak: AA


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