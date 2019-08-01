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Fırat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 22 Temmuz'da Fırat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

01.08.2019 22:00 Fırat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 22 Temmuz'da Fırat Nehri'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Fırat Nehri'nde kaybolan 5 çocuk babası Edip Kılıç'ı (41) bulmak için yürütülen çalışmalardan sonuç alınamayınca Birecik Barajı'nın kapakları kapatılarak nehrin debisi düşürüldü.
Şanlıurfa ve Adıyaman emniyet müdürlüklerine bağlı su altı polisleri ve AFAD ekiplerince su yüzeyinde ve altında yapılan arama çalışmaları sonucu Kılıç'ın cansız bedeni, kaybolduğu yerin yaklaşık 12 kilometre uzağında bulundu.
Kılıç'ın cesedi otopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Edip Kılıç'ın 22 Temmuz'da Fırat Nehri'nde kaybolması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Fırat Nehri, Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Kaynak: AA

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