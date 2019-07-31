Haberler» Güncel» Haber

Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 22 Temmuz'da Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

31.07.2019 16:29 Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 22 Temmuz'da Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
10 gün önce Fırat Nehri'nde kaybolan 5 çocuk babası Edip Kılıç'ı (41) bulmak için yürütülen çalışmalardan sonuç alınamayınca Birecik Barajı'nın kapakları kapatılarak nehrin debisi düşürüldü.
Şanlıurfa ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polisleri ve AFAD ekiplerince su yüzeyinde ve su altında arama çalışması yapıldı ancak sonuç alınamadı.
Kılıç'ın yakınları da nehir kıyısında arama çalışmalarını izledi.
Edip Kılıç'ın ağabeyi Musa Kılıç, arama çalışmalarına kiraladıkları teknelerle destek verdiklerini, kardeşlerinin bulunamamasının üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.
Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Kılıç, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve milletvekillerinin de kendisini telefonla arayarak çalışmaları takip ettiklerini belirtti.
Kılıç, acılarının tarifsiz olduğunu ifade ederek, "Bu bizim için her gün ölümdür, devletimiz el attı arama çalışmaları devam ediyor. Cenazemiz bir an önce bulunsun defnedelim biz de oturup yasımızı tutalım." dedi.

Fırat Nehri, Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:17   Sınır Tanımayan Doktorlardan İdlib'de salgın uyarısı
00:16   Belçika'da kimlik kartlarında parmak izi dönemine geçiliyor
00:10   Jandarma, otomobilin motor kısmında 14 tabanca ele geçirdi
00:05   10 gündür boynunda kavanoz parçasıyla gezen kedi, kurtarıldı
00:05   DHA YURT BÜLTENİ - 19
00:02   Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
00:01   GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ağustos 2019