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Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde önceki gün Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

04.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:36Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor
'ın ilçesinde önceki gün Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.
Nimri köyü mevkisinde Fırat Nehri'ne 2 Aralık'ta devrilen 23 AT 269 plakalı kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un (41) bulunması için Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibince başlatılan arama çalışmaları Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinin katılımıyla sürüyor.
Dalgıç ekipler ve SAK timi tekne ve botlarla 33 kilometrelik alanda, AFAD ekibi de karada Oruç'a ulaşılması için çalışma yürütüyor.

Fırat Nehri, Elazığ, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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