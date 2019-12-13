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Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 12 gün önce Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.

13.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:00
'ın ilçesinde, 12 gün önce Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları devam ediyor.
Keban'ın Nimri köyü mevkisinde, 2 Aralık'ta Fırat Nehri'ne devrilen 23 AT 269 plakalı kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'un (41) bulunması için Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Ankara-Güvercinlik Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi ve ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar, Fırat Nehri Karakaya Barajı gölü ile Ballıca mevkisinde yoğunlaşırken, SAK timi gölde su altı cihazıyla arama başlattı.
Dalgıç ekipler ve SAK timi tekne ve botlarla 33 kilometrelik alanda, AFAD ile Keban İlçe Jandarma ve Malatya'nın Arapgir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise karada Oruç'a ulaşılması için çalışma yürütüyor.
Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor

Fırat Nehri, Jandarma, Elazığ, Keban, Güncel

Kaynak: AA


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