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Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünün cesedi bulundu

Elazığ'ın Keban ilçesinde 2 Aralık'ta Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.

14.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:58Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünün cesedi bulundu
'ın ilçesinde 2 'ta Fırat Nehri'ne devrilen kamyonetin sürücüsünün cansız bedenine ulaşıldı.
Karakaya Baraj Gölü Ballıca mevkisinde kafes balıkçılığı yapan çalışanlar tarafından balık ağlarına takılı ceset bulundu.
Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından ceset, dalgıçlar tarafından baraj gölünden çıkarıldı.
İncelemede cesedin Nimri köyü mevkisinde 2 Aralık'ta Fırat Nehri'ne devrilen 23 AT 269 plakalı kamyonetin sürücüsü Bedrettin Oruç'a (41) ait olduğu belirlendi.
Oruç'un cansız bedeni, 112 Acil Servis ekibince otopsi için Keban Devlet Hastanesine götürüldü.

Fırat Nehri, Aralık, Elazığ, Keban, Güncel

Kaynak: AA

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