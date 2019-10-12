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Fırat Nehri'ne seyyar köprü kuruluyor

Fırat Nehri'ne seyyar köprü kuruluyor Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat'ın batısındaki askeri personel ve zırhlı birliklerin nehirden geçebilmesi için nehir üzerine seyyar köprü kuruluyor Köprü malzemeleri ve iş makineleri tırlarla bölgeye naklediliyorGAZİANTEP - Fırat'ın doğusunda PKK/YPG...

12.10.2019 14:03
Fırat Nehri'ne seyyar köprü kuruluyor
Barış Pınarı Harekatı'nda Fırat'ın batısındaki askeri personel ve zırhlı birliklerin nehirden geçebilmesi için nehir üzerine seyyar köprü kuruluyor
Köprü malzemeleri ve iş makineleri tırlarla bölgeye naklediliyor
GAZİANTEP - Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehri'ne yapay köprü kuruluyor. Fırat'ın batısındaki asker personel ve zırhlı araçların geçişi için yapılması planlanan köprünün malzemeleri ve iş makineleri tırlarla bölgeye sevk ediliyor.
Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısı'ndan geçen kırlarla yapay köprünün malzemeleri ve iş makineleri Mümbiç sınırına doğru yola çıkartıldı. Köprü malzemelerinin sevkiyatına askeri zırhlı araç ve askeri personel de eşlik etti. Fırat Nehri üzerine yapılması planlanan yapay köprü için malzemelerin Karkamış'tan ve Sınır Kapısı'ndan geçişi esnasında ise bölgede yoğun güvenlik tedbirleri alındı.
Köprü malzemelerinin Ankara'dan geldiği öğrenilirken, Fırat'a kurulacak köprünün ise Suriye'nin içerisinde bulunan ve nehrin batısındaki Mehmetçik ve Milli Suriye Ordusu'na ait zırhlı ve ağır silahlı araçların geçişinde kullanılacağı öğrenildi.
Fırat Nehri'ne seyyar köprü kuruluyor

Barış Pınarı Harekatı, Fırat Nehri, Fırat, Genel

Kaynak: İHA

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