Fırat nehrine düşen kızını kurtarmaya çalışırken boğuldu

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, dengesini kaybederek Fırat Nehri'ne düşen kızı Mimas Sacir'i (10) kurtardıktan sonra akıntıya kapılan baba Halit Sacir, boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Baba Halit Sacir ve kızı Mimas Sacir, Fırat Nehri kıyısındaki parkta gezintiye çıktı. Dengesini kaybeden Mimas nehre düştü. Kızını çırpınırken gören baba Halit Sacir suya atlayarak kızını kurtardı fakat akıntıya kapıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen bölgeye gelen sağlık ekipleri Mimas Sacir'i ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, akıntıya kapılarak boğulan baba Halit Sacir'in cansız bedeni dalgıç polisler tarafından sudan çıkarıldı. Halit Sacir'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tedavisi süren Mimas'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.