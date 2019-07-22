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Fırat'ta akıntıya kapılarak kayboldu

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Edip Kılıç (40), akıntıya kapılarak kayboldu.

22.07.2019 21:00 Fırat
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Edip Kılıç (40), akıntıya kapılarak kayboldu.
Olay, akşam saatlerinde Birecik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Edip Kılıç, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan Kılıç bir süre sonra gözden kayboldu. Kılıç'ın suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine geçen polis ekipleri, tekne yardımıyla Kılıç'ı bulmaya çalıştı. Bir süre nehirde arama yapan ekipler, Kılıç'ı bulamayınca Şanlıurfa merkezden sualtı polisleri çağrıldı. Ekiplerin Kılıç'ı arama çalışmaları devam ediyor.


Kaynak: DHA
Fırat Nehri, Şanlıurfa, Birecik, Güncel

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