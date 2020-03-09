'Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım' 11 Mart Çarşamba Trump Sahne'de
Mart Çarşamba günü saat 20:30'da Trump Sahne'de tiyatroseverlerle buluşuyor.
09.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:14
'Gelin Tanış Olalım'da Fırat Tanış, türkülerin yollarından geçerek ezgilerin izlerini sürüyor, hikayelerle ayrılıktan, vuslattan, gurbetten, haktan, hakikatten bahsediyor. Farklı kültür ve yörelere ait 11 türkünün de yer aldığı gösterinin yazarı ise Prof.Dr. Semih Çelenk. 80 dakikalık gösteri süresince Fırat Tanış 11 türkü söylerken, oyunculuğuyla sözü şiiri müziği enfes yorumuyla harmanlıyor ve seyircisine adeta bir terapi sunuyor.
Fırat Tanış'a sahnede Cem Erdost İleri, Mehmet Taylan Ünal, Sitar Sertaç Şanlı ve Mesut Ulusan enstrümanlarıyla eşlik ediyor.
Kaynak: Bültenler
Haberin Videosu :'Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım' 11 Mart Çarşamba Trump Sahne'de
Etiketler : Fırat Tanış, Güncel
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