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'Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım' 14 Ocak Salı Trump Sahne'de

Oyuncu Fırat Tanış'ın tek kişilik türkülü seyirlik gösterisi 'Gelin Tanış Olalım', 14 Ocak Salı günü saat 20:30'da Trump Sahne'de tiyatroseverlerle buluşuyor.

13.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:11'Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım' 14 Ocak Salı Trump Sahne'de

'Gelin Tanış Olalım'da Fırat Tanış, türkülerin yollarından geçerek ezgilerin izlerini sürüyor, hikayelerle ayrılıktan, vuslattan, gurbetten, haktan, hakikatten bahsediyor. Farklı kültür ve yörelere ait 11 türkünün de yer aldığı gösterinin yazarı ise Prof.Dr. Semih Çelenk. 80 dakikalık gösteri süresince Fırat Tanış 11 türkü söylerken, oyunculuğuyla sözü şiiri müziği enfes yorumuyla harmanlıyor ve seyircisine adeta bir terapi sunuyor.

Fırat Tanış'a sahnede Cem Erdost İleri, Mehmet Taylan Ünal, Sitar Sertaç Şanlı ve Mesut Ulusan enstrümanlarıyla eşlik ediyor.


Fırat Tanış, Güncel

Kaynak: Bültenler

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