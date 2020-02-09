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Fırat Üniversitesinde eğitim iki fakülte hariç 24 Şubat'a ertelendi

Elazığ'da 6.8'lik depremin ardından Fırat Üniversitesinde bahar yarıyıl eğitimi, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç tamamı 24 Şubat'a ertelendi.

09.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:10Fırat Üniversitesinde eğitim iki fakülte hariç 24 Şubat'a ertelendi
'da 6.8'lik depremin ardından Üniversitesinde bahar yarıyıl eğitimi, Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç tamamı 24 Şubat'a ertelendi.

Fırat Üniversitesinden yapılan açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde ilimizde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla il genelinde yapılan hazırlıkların tamamlanamamış olması sebebiyle daha önce duyurulan bahar yarıyılı eğitimi, 1 hafta daha ertelenerek 24 Şubat 2020 Pazartesi günü olarak belirlenmiştir. Güz yarıyılı bütünleme sınavları da 24 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir. Üniversitemiz Tıp Fakültesi 1,2,3,4 ve 5. sınıf ve Diş Hekimliği Fakültesi 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinin 2019-2020 bahar yarıyılı eğitimi daha önce belirlenen 10 Şubat 2020 tarihinde başlayacaktır" denildi. - ELAZIĞ

Deprem, Elazığ, Fırat, Güncel

Kaynak: İHA

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