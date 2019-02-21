Fırat Yılmaz Çakıroğlu Isparta'da Anıldı

2015 yılında Ege
Üniversitesinde çıkan kavgada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu
için Isparta
'da anma programı düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi
(SDÜ) Hukuk Fakültesi
Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen anma programına Isparta Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, akademisyenler ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.
Programda Ülkü Ocakları mensubu öğrencilerin kampüsteki öğrenci arkadaşlarıyla yaptığı 'Şehit Fırat Yılmaz
Çakıroğlu' soru – cevap röportajları gösterime sunuldu.
Konferansın ardından bir araya gelen kalabalık topluluk, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu için SDÜ'de oluşturulan hatıra ormanına kadar yürüyüş gerçekleştirdi.
Hatıra ormanındaki bakım çalışmaları sonrasında şehit ülkücünün ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak, dualar edildi. - ISPARTA
Güncel
Kaynak: İHA