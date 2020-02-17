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'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Sergisi'ne yoğun ilgi

Kayseri Ülkü Ocakları Asena Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Şehadetinin 5. Yılında Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Fotoğraf Sergisi açıldı.

17.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:32'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Sergisi'ne yoğun ilgi
Ülkü Ocakları Asena Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Şehadetinin 5. Yılında Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Fotoğraf Sergisi açıldı. Sergiyi ziyaret eden Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, "Nice Fırat'lar yetiştirmeye ant içtik" dedi.

Kayseri Ülkü Ocakları Asena Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Şehadetinin 5. Yılında Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Fotoğraf Sergisi Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sergiyi, Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan ziyaret etti.

Burada açıklamalarda bulunan Turan, "Fırat reis şehit olduğunda ben üniversite başkanıydım. Bizim için ülkücüler için mesafelerin hiçbir önemi yok. O zaman içimize düşen kor, o zaman içimizi yakan ateş yine aynı derecesini koruyor. Biz istiyoruz ki; insanlar bunu sadece sağ sol basit bir öğrenci kavgası olarak görmesinler. Kılıç Kıran ağabey ile başlayan üniversitelerde ülkücü gençlerin varlığının bir birliğinin her zaman var olacağının bedeli 2015'te halen Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile ödeniyorsa, insanların bunu basit bir gençlik kavgası olarak görmesini istemiyoruz. Fırat'ı da hayalleri olan, idealleri olan bir genç olarak bilsinler. Bu gencin sadece ay yıldızlı bayrağın üniversitede dalgalanması için can verecek kadar da yiğit bir delikanlı olduğunu bilsinler istiyoruz. Bu bağlamda biz nice Fırat'lar yetiştirmeye ve üniversiteleri sahipsiz bırakmamaya ant içtik. Bunun açıklamasını da vatandaşlarımıza yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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