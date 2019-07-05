05.07.2019 17:13
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Firavun Tutankhamun'un altın büstü Londra'da satıldı

Firavun Tutankhamun

Mısır'da milattan önce 1334-1325 yıllarında hüküm süren Firavun Tutankhamun'un altın büstü Kahire yönetiminin itirazlarına rağmen İngiltere'nin başkenti Londra'daki müzayedede satıldı.

Mısır'da milattan önce 1334-1325 yıllarında hüküm süren Firavun Tutankhamun'un altın büstü Kahire yönetiminin itirazlarına rağmen İngiltere'nin başkenti Londra'daki müzayedede satıldı.
Londra'daki Christie's müzayede evinin internet sitesi üzerinden dün yapılan açıklamaya göre, Firavun Tutankhamun'un altın büstü müzayedede yaklaşık 6 milyon dolara satıldı.
Büstün kim tarafından satın alındığına dair ise bilgi verilmedi.
Öte yandan Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, müzayede ve bu konuda takip edilecek hukuki prosedürün görüşülmesi için yetkililere acil toplantı çağrısı yaptı.
Kahire yönetimi, son bir hafta içinde pek çok kez İngiltere'yle iletişime geçerek aralarında Tutankhamun'un da bulunduğu 32 tarihi eserin iade edilmesi ve müzayedenin durdurulması talebinde bulunmuştu.
Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, 2017'de yaptığı açıklamada son 50 yılda 32 bin 638 parça tarihi eserin kaybolduğunu belirtmişti.
Kaynak: AA
Tutankhamun, İngiltere, Londra, Mısır, Güncel

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