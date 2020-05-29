Fırfırik'in son sayısı eskiden yayınlanan esprilerin de yer aldığı bir nostalji sayısı oldu

Erzurum'da ayda bir yayınlanan Fırfırik'in yeni sayısı çıktı.

Fırfırik'in son sayısı eskiden yayınlanan esprilerin de yer aldığı bir nostalji sayısı oldu
29.05.2020 16:03 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:06
Erzurum'da ayda bir yayınlanan Fırfırik'in yeni sayısı çıktı.

1 Ocak 2003 tarihinde yayın hayatına başlayan Fırfırik'in bu son sayısında geçmişte yayınlanan espriler de yer aldı. Vedat Refayeli'nin sahibi olduğu ve yayın yönetmenliğini Selahattin Şener'in yaptığı Fırfırik mizah gazetesinin bu sayısında yine birbirinden komik ve ince göndermelerin olduğu espriler var. Şehrin gündemi ile ilgili konuların ağırlıklı olduğu esprilerin yer aldığı gazetenin 17 yıl önceki ilk sayısının kapağına da yer verildi.

Bölge gazetesi Pusula'nın okuyucularına ücretsiz dağıtılan, abonelerine ise 10 liradan satılan Fırfırik'te siyaset, iş dünyası ve spor aleminde yer alan kişilerin esprileri de bulunuyor. "Beleş okuyanlara haram olsun" sloganı ile yayınlanan gazetenin esprilerinde Murat Balkuş ile Zafer Taş'ın da katkıları var.

Eskiden yayınlanan ve unutulmuş esprilerin yer aldığı nostalji sayısını okuyucuların isteği üzerine yaptıklarını söyleyen gazetenin sahibi Vedat Refayeli, "Öteden beri böyle bir arzu vardı. Özellikle gazetenin müdavimi olan okuyucular ısrarla istiyordu. Gerçekten duygusal bir sayı da oldu. Geçmişi bir kere daha yad ettik, çok iyi ettik. Bu sayede de Erzurum'un 17 yıllık kronolojisi ortaya çıktı" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Hindistan’da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Haber
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Haberler››Güncel››Fırfırik'in son sayısı eskiden yayınlanan esprilerin de yer aldığı bir nostalji sayısı oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:01: Terörden arındırılan Faraşin Yaylası göçerlerle zirveyi yaşayacak - Haber 16:01: Malatya'da haftalar sonra ilk cuma namazı heyecanı - Haber 16:01: Tuzluca'da ilk cuma namazı kılındı - Haber 16:01: Eyüpsultan Camii'nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı - Haber 16:01: Eski Fas Başbakanı Abdurrahmen el-Yusufi hayatını kaybetti - Haber 15:44: 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılıyor - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 13:44: 10 haftalık "Cuma namazı" hasreti stadyumda sona erdi! Cemaat omuz omuza olmasa da gönül gönüle saf tuttu - Haber 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi