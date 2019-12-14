Haberler » Güncel » Fırın işçilerinin zorlu mesaisi - Haber

Fırın işçilerinin zorlu mesaisi

TOKAT'ta her sabah vatandaşa taze ekmek ulaştıran fırın işçileri, saat 20.00'de hamur yoğurarak çalışmaya başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yapıyor.

14.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:29Fırın işçilerinin zorlu mesaisi

TOKAT'ta her sabah vatandaşa taze ekmek ulaştıran fırın işçileri, saat 20.00'de hamur yoğurarak çalışmaya başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yapıyor.

Organize Sanayi'de faaliyet gösteren ekmek fabrikalarında işçilerin gece mesaisi akşam saat 20.00'de başlıyor. Günde yaklaşık 50 bin ekmek üretilen Tokat'ta, hamur yoğurarak başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmaya devam eden ekmek ustaları işlerini bitirdikten sonra evlerine gidip istirahat ediyor. Her gün aynı şekilde tekrarlanan süreçte çalışanlar ise gündüz ailelerine vakit ayıramamaktan şikayetçi.

13 yıldır ekmek fabrikasında hamur ustası olarak çalışan Fatih Kaya (38), "Biz her zaman gece çalışıyoruz. O yüzden de gündüz ailemize vakit ayıramıyoruz. Ama ekmeğimizi kazanmamız için çalışmamız gerekiyor. Teknoloji gelişti eskisi gibi yorulmuyoruz ama yine de gece çalışıyoruz" dedi.

23 yıldır ekmek fabrikasında çalışan Mevlüt Kaya (45) ise, "Gece çalışmak çok zor oluyor. İstirahatimiz yok. Normal bir ortama gidemiyoruz. yat, akşam kalk gel. Ailemizi alıp bir yere gezmeye, tozmaya gidemiyoruz. Ailemiz de herkes gibi bizimle gezmek istiyor. Ama yine de bize bir şey demiyorlar. Ekmek parası için katlanıyoruz" diye konuştu.

Her gün gece saatlerinde çalıştıklarını belirten fırın ustası Adem Görgülü (53) de, "Ailelerimizle yeterince ilgilenemiyoruz. Ama işimizden memnunuz. Her tarafta zorluklar var. Çocuklarımızdan şikayet oluyor. Hep gece mi çalışacaksın diye. Ama yine de onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Mesleğin zorlukları var. Gece başlıyoruz, sabah saat 07.00-08.00'de işimiz bitiyor" dedi.



Tokat, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:14 HDP önündeki oturma eyleminde 103'üncü gün - Haber
12:14 Muğla 156 bin parça seramik atığından sanat eseri - Haber
12:11 DİDER'den şiddete uğrayan kadınlara çağrı - Haber
12:10 Aile Hekimleri Derneğinden Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Haber
12:09 Ürgüp'te okul kantinlerinde şırıngalı çikolata denetimi yapıldı - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
14.12.2019 12:18:12