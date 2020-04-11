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Fırın sahibi belediye başkanı ekmeği ücretiz dağıttı

Fırın sahibi belediye başkanı ekmeği ücretiz dağıttı Sahibi olduğu fırında üretilen ekmekleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı "Belediye başkanınız fırıncı olunca bugün ekmekler benden" Kocaeli'de Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından sahibi...

11.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:26
Fırın sahibi belediye başkanı ekmeği ücretiz dağıttı
Sahibi olduğu fırında üretilen ekmekleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı
"Belediye başkanınız fırıncı olunca bugün ekmekler benden"
KOCAELİ - Kocaeli 'de Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından sahibi olduğu fırında üretilen ekmekleri sokak sokak gezerek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile dün geceden itibaren başlayan sokağa çıkma yasağının ardından Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık vatandaşlarıyla ekmek dağıttı. Belediye Başkanı seçilmeden önce ekmek fırını işleten Başkan Bıyık, yasağın başlamasıyla birlikte Vefa Sosyal Destek Grubu ile sahaya inerek bin 250 adet ekmeği vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı.
İhtiyacı olanlar aramaktan çekinmesin
Darıcalı vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendi mesleği olan fırıncılığa da vurgu yaparak "Bugün ekmekler Fırıncı Başkan'dan" esprisi de yaptı. Vatandaşların sırtını yasladığı bir belediye anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıcalı vatandaşlarımızın eczane ve gıda gibi olmazsa olmaz ihtiyaçları için ekiplerimiz gün boyunca sahada çalışıyor. Ben de başkan yardımcılarımla birlikte ekibimizle birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımız belediyemizi aramaktan çekinmesin. Bu zor günleri el birliği ile atlatacağız" dedi.
"Belediye başkanınız fırıncı olunca bugün ekmekler benden"
Darıcalı vatandaşlar sokakta ekmek dağıtan belediye başkanını karşılarında görünce şaşırırken kendilerini bu zor günde yalnız bırakmadığı için de Başkan Muzaffer Bıyık'a teşekkür ettiler. Vatandaşlar ekmeklerin parasını ödemek isteyince Başkan Muzaffer Bıyık da "Belediye başkanınız fırıncı olunca bugün ekmekler benden" diyerek para almadı. Başkan Muzaffer Bıyık, ekmeğin yanı sıra vatandaşlara maske ve eldiven de dağıttı. Sokakta vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini de dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, herkese evlerinde kalması yönünde de çağrıda bulundu. Fırın sahibi belediye başkanı ekmeği ücretiz dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Muzaffer Bıyık, Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa
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