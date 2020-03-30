Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fırın ve marketlerde denetimler arttırıldı

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında fırın, matador ve marketlere yaptığı denetimleri sıklaştırdı.

30.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:43
Fırın ve marketlerde denetimler arttırıldı
Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında fırın, matador ve marketlere yaptığı denetimleri sıklaştırdı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın ve matadorlarda hijyen ve sosyal mesafe kuralı, marketlerde de hijyen ve fiyat denetimi yaptı.

İlk olarak ildeki fırınları denetleyen zabıta müdürlüğü ekipleri, pide fırınları ve matadorlar da gerçekleştirilen denetimlerde çalışanları korona virüse karşı almaları gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

Daha sonra korona virüs sonrası fırsatçılık yapan ve fiyat artırımına giden marketler için de bir denetim gerçekleştiren ekipler, işyeri sahiplerine salgın riski, sosyal mesafe ve fiyat arttırılması konularında gerekli uyarıları yaptı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Fırın ve marketlerde denetimler arttırıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım Haberler
Korona partisini organize eden kişi konuştu: Pişmanım

Son Dakika Güncel Haberleri

15:09: Sivas'ta karantinadaki köylerde sessizlik hakim - Haber 15:09: MUĞLA Marmaris'te deniz tutkunları yatlarında izole yaşam sürüyor - Haber 15:09: ADALET BAKANI GÜL KORONAVİRÜS TEDBİRLERLERİNE İLİŞKİN KONUŞTU-1 - Haber 15:09: ADALET BAKANI GÜL KORONAVİRÜS TEDBİRLERLERİNE İLİŞKİN KONUŞTU-2 - Haber 15:08: Muratpaşa seri üretime geçti siperlikli maske talebi 10 bini buldu - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber 11:38: Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! - Haber 10:44: Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 15'e yükseldi - Haberler