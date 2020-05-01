Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Fırın ve temizlik işçileri "1 Mayıs"ı çalışarak geçiriyor

Kırşehir'de fırın ve temizlik işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de mesailerine devam etti.

01.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:20
Kırşehir'de fırın ve temizlik işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de mesailerine devam etti.
Kentte ramazan dolayısıyla pide üretimine devam eden fırınlar ile kentin temizlenmesinde görev yapan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tatil yapmadı.
Atatürk Caddesi'nde bir fırında çalışan Ahmet Solak, AA muhabirine, bayram da olsa çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
İşçi bayramında tatil yapmadıklarını, her zaman çalışmak zorunda olduklarını anlatan Solak, "Tüm işçi kardeşlerimizin işçi bayramını kutluyorum. Ekmeğimizin derdindeyiz, lokmamızın peşindeyiz. Türkiye'miz bazı sıkıntılarla boğuşuyor ama biz de desteğimizi göstermek için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Temizlik görevlileri işçi bayramında temizlik için meydanlarda
Kırşehir Belediyesi temizlik işleri sorumlusu Zafer Satılmış da işçi bayramı da olsa personelin çalışmalarına devam ettiğini, temizlik görevlilerinin kutlamalar için değil, temizlik için meydanlarda olduğunu söyledi.
Satılmış, halkın gereksinimleri ve çevre temizliği için bayram da olsa ara vermeden çalıştıklarını hatırlatarak, tüm personelinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Temizlik İşlerinde görevli Ersin Bıyıklı da ailesinin geçimini sağlamak için bayram da dahil olmak üzere tatil yapmadan çalıştığını aktararak, "Evimize helal lokma götürmek için çalışıyoruz. Bugün işçi bayramı ama biz şehrimizin temizliği için memlekete hizmet için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
Temizlik görevlisi Medet Başaran, işçi bayramında meydanları, sokakları, caddeleri temizlemeye devam ettiklerini söyledi.
Başaran, "Evimize ekmek götürmek zorundayız. Bugün işçi bayramı olduğu halde, işimizin başındayız. Ülkemizde koronavirüsten dolayı bir salgın var ama tedbirlerimizi alarak en iyi şekilde çalışıyoruz." dedi. Fırın ve temizlik işçileri ’1 Mayıs’ı çalışarak geçiriyor

Kaynak: AA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, Kırşehir, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna’da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Son Dakika: Türkiye’de 1 Mayıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Türkiye’nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haberler
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haberler
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Haberler
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye’de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Haberler››Güncel››Fırın ve temizlik işçileri '1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:32: Halatlara takılan carreta caretta için seferber oldular - Haber 19:31: FLAŞ - Haber 19:30: Karabük'te kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın: 2 gözaltı - Haber 19:27: Öğrencileri ile birlikte sağlık çalışanlarına destek için klip hazırladı - Haber 19:27: İşçi bayramında şehit operatöre vefa - Haber 19:16: Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi - Haber 19:12: İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi - Haber 15:34: Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı - Haber 14:58: İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı - Spor 14:50: Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti - Haberler