Fırına kayakla gitti

ERZINCAN'ın Üzümlü ilçesinde yaşayan Muammer Halepli, yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezinde bir süre kayakla kaydıktan sonra fırından ekmek alarak eve gitti.

Üzümlü ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen güreş antrenörü Halepli kayak takımlarıyla akşam saatlerinde sokağa çıktı. Bir süre cadde ve sokaklarda kayan Muammer Halepli eve gitmeden fırına uğrayarak ekmek aldı. Bir arkadaşı tarafından saniye saniye görüntülenen Halepli'nin bu anları sosyal medyda büyük ilgi gördü. Vatandaşların şaşkın bakışarı arasında ilçe merkezinde kayan Muammer Halepli, "Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde her sene gerçekleştirmiş olduğumuz kaşak keşyfini tekrar gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İlçenin çoğrafik olarak dağın yamacına kurulmasından dolayı bizde bunun nimetlerinden faydalanıyoruz. Yatay olması nedeniyle kar yağdığında cadde ve sokaklar kayak pistine dönüşüyor. Gece araçların olmadığı saatlerde sokak ışıklarının altında kayak yapıyoruz" dedi.

Yaklaşık 30 dakika kadar ilçe merkezinde kayan Muammer Halepli, eve giderken fırından ekmek almayı ihmal etmedi.