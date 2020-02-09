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Fırıncı, aracında kalbinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Ankara'nın Mamak ilçesinde, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan fırıncı Yıldıray A.'nın (35), hafif ticari aracında, kalbinden bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

09.02.2020 19:26 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:28

'da işe gitmediği için ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan şahıs, otomobilinin içerisinde kalbine bıçak saplı şekilde ölü bulundu.

KALBİNDEN BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Olay, öğle saatlerinde, 'a bağlı General Zeki Doğan Mahallesi İmam Ali Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekiler, 06 ABB 792 plakalı hafif ticari aracın sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı incelemede, kalbinden bıçaklanan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?

Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Yıldıray A. olduğu belirlendi. Fırıncılık yaptığı öğrenilen Yıldıray A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Fırıncı, aracında kalbinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Ankara, Polis, Mamak, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


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