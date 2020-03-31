Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fırıncıdan ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek

Fırıncıdan ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek Konya'da bir fırın işletmecisi Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyacı olanlara askıda ekmek uygulaması ve dağıtımı yapıyor.

31.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:05
Fırıncıdan ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek
KONYA - Konya 'da bir fırın işletmecisi Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ihtiyacı olanlara askıda ekmek uygulaması ve dağıtımı yapıyor.
Tüm dünyayı saran yeni tip Korona virüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından yürütülen çalışmalar kapsamında bir destek de fırın sahiplerinden geldi. Konya'da fırın işletmeciliği yapan Kemal Aydoğdu, hizmet verdiği 3 fırında ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek uygulaması başlattı. Ayrıca, sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşların da evlerine kadar ekmek gönderiliyor. İş yeri camlarına yapıştırılan afişlerde ise, 'Korona virüs nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacı karşılanmaktadır' ve 'Bir Osmanlı geleneğidir askıda ekmek, ihtiyacı olan alabilir' ifadeleri yer alıyor.
Fırın işletmecisi Kemal Aydoğdu yaptığı açıklamada, "Bir Osmanlı geleneği, tekrar canlandıralım yaşatalım istedik. İhtiyaç sahibi ailelerimize destek için buradayız. Zaten eskiden beri bildiğimiz bir şeydi, unutulmuştu. Şimdi de virüs ortaya çıktıktan sonra tekrar canlandırmak istedik. Bu yapmış olduğumuz bir hizmettir. Kampanyaya destek amaçlı yapılmış olan bir şey değildir. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu virüs ortamı biter, herkes eski işine ve sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı. Fırıncıdan ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Konya, Yerel

Haberin Videosu :

Fırıncıdan ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Fırıncıdan ihtiyaç sahiplerine askıda ekmek - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

17:50: Ordu'da vatandaşlara 'Orduca' uyarı: "Evde durun daa" - Haberler 17:49: Coronavirüs O Şirketin Değerini Arttırdı! CEO'nun Serveti 4 Milyar Dolar Arttı - Haberler 17:49: Sosyal Mesafeyi Korumak İnsanlar İçin Neden Zor? - Haberler 17:49: Driveclub Sunucuları Yarın İtibarıyla Kapatılıyor - Haberler 17:49: Sokağa Çıkma Yasağını Ağaç Kostümüyle Delmeye Çalıştı - Haberler 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi 16:46: Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi - Haberler 16:37: Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor - Haberler 16:27: Koronavirüsü hafife alan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:15: İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun - Haberler 16:10: Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı - Haberler