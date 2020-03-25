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Fırıncıdan koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek

AĞRI'da fırın işleten ortaklar Talip Ölçer ve Uğur Taştan koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtmaya başladı.

25.03.2020 09:07 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:08
Fırıncıdan koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek

AĞRI'da fırın işleten ortaklar Talip Ölçer ve Uğur Taştan koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtmaya başladı.

Merkeze bağlı Kağızman Caddesi'nde ekmek fırınını işleten Talip Ölçer ve Uğur Taştan, koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek bir uygulama başlattı. Fırınlarının camına 'Kovid-19 sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ay sonuna kadar ücretsiz ekmek verilecektir' yazısı asan işletmecilerden Uğur Taştan, sıkıntılı süreçlerin atlatılmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Koronavirüs salgınından önce işletmelerinde yine 'askıda ekmek' uygulaması ile gönüllü vatandaşların da desteği ile ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalıştıklarını belirten Taştan, "Ülkemiz ve milletimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte birçok vatandaşımız mağdur oldu. Biz de bu mağduriyeti gidermek adına ortağımızla birlikte ihtiyaç sahiplerine bedava ekmek dağıtma kararı aldık. Bu süreçte salgınla mücadelede hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın bu süreci nasıl iyi yönettiğini gördük. Biz de bu sürece bu şekilde katkıda bulunmak istedik. Bilindiği üzere birçok kafe ve kıraathane iş yeri kapanmış durumda. Birçok insanımız şu anda 'Evde Kal' çağrısına uyuyor. Elimizden geldiğince bu çağrıya uyuyoruz. Umuyoruz ki bu yardım kampanyası meslektaşlarımıza örnek olur. Fırsatçılara izin vermeden bu süreci iyi bir şekilde atlatırız. Devlet ve millet el ele veririz" dedi.Uygulamanın çok güzel olduğunu ifade eden müşterilerden Kemal Gül ise, "Sürekli buradan ekmek alıyoruz. Paramız olmadığı zamanlarda da sıkıntısız bir şekilde ekmeğimizi gelip alabiliyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Şu an halkımız çok zor durumda. İsteyen gelip ekmeğini alabiliyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Kağızman, Güncel

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