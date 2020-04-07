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Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor

Aydın'da fırıncılık yapan Cemal İlboğa, iş yerinin camına astığı "Koronavirüs nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacı karşılanmaktadır" yazısıyla gönülleri fethetti.

07.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:32

Aydın 'ın Söke ilçesinde bir fırıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışamayanların ekmek ihtiyacını ücretsiz karşılıyor.

Atatürk Mahallesi'nde fırıncılık yapan Cemal İlboğa, iş yerinin camına "Koronavirüs nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacı karşılanmaktadır." yazısı astı.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA BÜYÜK KOLAYLIK

Fırın çalışanları da sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü vatandaşların ekmeklerini evlerine götürüyor.

Cemal İlboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor süreçte kendisinin de elini taşın altına koymak istediğini söyledi.

"İHTİYACI OLAN HERKES GELİP ALABİLİR"

İlboğa, "İnşallah herkes elinden geleni yapar. Ülke olarak güçlüyüz, aşarız diye düşünüyorum. İhtiyacı olan herkes gelip ekmek alabilir. Bunu manevi bir görev olarak yapıyoruz. İnşallah normal hayatımıza geçene kadar bu hizmetimizi devam ettireceğiz." dedi.

Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Aydın, Söke, Yaşam, Güncel

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Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
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