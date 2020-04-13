Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fırıncıdan örnek davranış... Madeni paraları 180 derecede kaynattıktan sonra müşterilere veriyor

Fırıncıdan örnek davranış... Madeni paraları 180 derecede kaynattıktan sonra müşterilere veriyor Siirt'te bir fırıncı, korona virüs nedeniyle madeni paraları 180 derecelik fırında ısıttıktan sonra para üstü olarak müşterisine veriyor.

13.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:09
Fırıncıdan örnek davranış... Madeni paraları 180 derecede kaynattıktan sonra müşterilere veriyor
SİİRT - Siirt 'te bir fırıncı, korona virüs nedeniyle madeni paraları 180 derecelik fırında ısıttıktan sonra para üstü olarak müşterisine veriyor.
Siirt Bahçelievler Mahallesinde fırın işleten Hacı ve Halil Kasar kardeşler, korona virüse karşı tedbir olarak madeni paraları önce yıkıyor, ardından su koyduğu tepsinin içerisinde 180 dereceye ulaşan fırında 20 dakika beklettikten sonra para üstü olarak müşterilere veriyor.
Madeni paraların sıcak ısıyı görmesiyle dezenfekte olduğuna inandığını belirten Halil Kasar, bu yöntemin diğer fırıncılar tarafından da yapılmasını istediğini söyledi. Kasar, "1995'ten beri fırıncıyım. Bir fırıncı olarak, bir esnaf olarak bozuk paralarımızı tepsiye dizip fırına atıyoruz. Fırında kaldıktan sonra kurutulmuş halde bozuk para üstü olarak müşterilerimize sunuyoruz. Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Kim ne yapabiliyorsa elini taşın altına koyabiliyorsa ki biran önce bu virüsü atlatalım" dedi. Fırıncıdan örnek davranış... Madeni paraları 180 derecede kaynattıktan sonra müşterilere veriyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçelievler, Siirt, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Haberler ›› genel ››Fırıncıdan örnek davranış... Madeni paraları 180 derecede kaynattıktan sonra müşterilere veriyor - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:25: 15 dakikada 2 motosiklet çalan hırsızlar kamerada - Haberler 13:23: Mutfağa giren emekli öğretmenden 'korona savar kırmızı pancar turşusu' - Haberler 13:21: Tosya'da kumar baskını, 8 gözaltı - Haberler 13:18: Adalet Bakanı Gül: "Açık ceza infaz kurumlarında 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. - Haberler 13:18: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu. - Haberler 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi