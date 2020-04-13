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Fırıncıdan Soylu'ya şiir, Erdoğan'a teşekkür

Adana'nın Kozan ilçesinde fırıncılık yapan Emrullah Çelik, dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aldığı ani istifa kararı üzerine bir şiir yazdı.

13.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:23
Fırıncıdan Soylu'ya şiir, Erdoğan'a teşekkür
Adana'nın Kozan ilçesinde fırıncılık yapan Emrullah Çelik, dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aldığı ani istifa kararı üzerine bir şiir yazdı. Bakan Soylu'nun istifasını hiçbir vatansever insanın kabul etmeyeceğini belirten Çelik, istifayı kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Kozan Belediyesi Fırın Müdürlüğü'nde görevli Emrullah Çelik dün gece geç saatlerde sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aniden istifa kararı aldığını açıklamasının ardından üzülerek kağıdı kalemi eline alıp, Bakan Soylu için şiir yazdı.

Bakan Soylu'nun istifasının kendisini çok duygulandırdığını belirten ve Süleyman Soylu'nun bu ülke için bulunmaz bir bakan olduğunu söyleyen Çelik, "Dün akşam Bakanımız Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini öğrenince çok üzüldüm. Vatanını, bayrağını, milletini seven ve teröre en büyük darbeyi vuran bir insan olduğu için istifasına üzüldüm. Üzüldüğüm için de bakanımıza güzel bir şiir yazdım" dedi.

Bakan Soylu için şiirini okuyan ve Bakan Soylu'nun istifa dilekçesini kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Çelik, "Bakanımızı geri bize verdi Allah razı olsun diyorum. Yalnız benim üzüldüğüm nokta iki gün sokağa çıkma yasağı oldu. Bu korona denen bela yüzünden millet iki günlük yasak sözünü duyar duymaz sokaklara döküldü. Allah'a şükür ekmeğimiz de var. Suyumuz da var. Vatandaşımız biraz duyarlı olsun. Bu hastalık için sokağa çıkmamamız gerekiyorsa çıkmayalım. Bizler devlet büyüklerimizin ve uzmanlarımızın almış oldukları kararlara uyacağız. Allah'a şükür memleketimizde yok yok. Alo diyenin evine kadar ekmeğini götürüyoruz. Polisimiz meydanda, askerimiz meydanda. Vatandaşlarımızın imdadına yetişiyorlar. İnşallah korona denen belayı da hep beraber atlatacağız" diye konuştu.

Fırıncı Emrullah Çelik'in Soylu için yazdığı şiir şöyle:

"Bu millet yüreğine yazmış adını

Bırakmaz senin gibi öz evladını

Hainler bilir attığın tokadın tadını

Bu millet seninle Süleyman Soylu.

Sen seni seven gönülde vatansın

Sana çamur atan hainler utansın

Gönüllerde bu meşale sönmesin yansın

Bu millet seninle Süleyman Soylu.

Aldırma sen üç beş çakalın sözüne

Biliriz sen düşmansın hain gözüne

Vallahi bu millet tükürür onların yüzüne

Bu millet seninle Süleyman Soylu.

Boş ver söyleyen söylesin yalanı

Biz biliyoruz o alçak o kalleş yılanı

O çakalların millete sökmez planı

Bu millet seninle Süleyman Soylu.

Oynadı diye üç beş çakalın kirpik kaşı

Kimse eğemez vatan diyen başı

Kurumaz gönüllere vurulan bu aşı

Bu millet seninle Süleyman Soylu." - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel
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