Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fırıncılar sokak sokak gezdi vatandaşa ekmek ulaştırdı

Manisa'nın Selendi ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunması nedeniyle fırıncılar sokaklarda gezerek vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşıladı.

11.04.2020 18:29 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:30
Fırıncılar sokak sokak gezdi vatandaşa ekmek ulaştırdı
Manisa 'nın Selendi ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunması nedeniyle fırıncılar sokaklarda gezerek vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşıladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle birlikte Manisa'nın Selendi ilçesinde fırıncılar vatandaşlar ekmek ulaştırdı. Uygulama sırasında kolluk kuvvetleri gerekli denetimleri yaparken, sokak sokak gezen fırıncılar ise vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılanmasına destek oldu. Öte yandan yapılan anonslarla da sokağa çıkma yasağı hatırlatılırken, vatandaşların kendi sağlıkları için evlerinde kalmasının önemi anlatıldı. İlçede vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyduğu görüldü. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Selendi, Manisa, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı Haberler
İstanbul Valiliği, Pazartesi başlayacak yeni tedbirleri açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya’yı geçti Haberler
Koronavirüsün merkez üssü olan ABD, ölüm sayısında İtalya'yı geçti
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı Haberler
Sokağa çıkma yasağını delenler kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Fırıncılar sokak sokak gezdi vatandaşa ekmek ulaştırdı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:56: Fethiye'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 40 kişiye para cezası kesildi - Haberler 19:50: Maden kazasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi - Haberler 19:41: Malatya'da uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Haberler 19:40: Bağcılar'da korkutan yangın: Lastik ve straforlar alev alev yandı - Haberler 19:39: Şuhut'ta ev yangını - Haberler 18:59: İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı 18:23: Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir - Haberler