Fırıncılardan açıklama: Ekmeksiz kalma durumu söz konusu değil
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşların ekmeksiz kalmasının söz konusu olmadığını belirtti.
18.03.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:20
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, olağanüstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşların ekmeksiz kalmasının söz konusu olmadığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Halil İbrahim Balcı, Ekonomi
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