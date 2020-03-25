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Fırıncılardan koronavirüs tedbiri önerisi: Ekmek sevkiyatı durdurulsun

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı bir genelde yayımlayarak ekmeklerin poşet ya da kağıt ambalaj içinde satılmasını kuralını getirdi.

25.03.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:52
Fırıncılardan koronavirüs tedbiri önerisi: Ekmek sevkiyatı durdurulsun

KORONAVİRÜSE karşı alınan önlemler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı bir genelde yayımlayarak ekmeklerin poşet ya da kağıt ambalaj içinde satılmasını kuralını getirdi. Fırıncılar ise bu durumun fırıncıya ekstra maliyet getireceğini, onun yerine bir süreliğine sevkiyatın durdurulmasını, ekmeğin fırınlardan alınmasını önerdi.

Türkiye 'de koronavirüs önlemleri kapsamında, ekmekler artık kağıt ya da plastik ambalajla satılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile koronavirüs salgınının devam ettiği süre içinde ekmekler 1 ya da 2'li olarak poşet ya da kağıtla sarılıp ambalajlanacak. Genelgeyi değerlendiren Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, ekmeğin poşetlenerek satılması olayının 1994 yılında bir fikir olarak ortaya çıktığını ancak ekmeğin pişirildikten 4 ya da 6 saat sonra içindeki nemin kaybolmasının ardından poşetlenebileceği ortaya çıkınca bu fikirden vazgeçildiğini söyledi.

'SON TÜKETİCİYE KADAR 4-5 EL DEĞİYOR'

Koronavirüsle mücadele kapsamında ekmeklerin sevkiyatının bir süreliğine askıya alınması gerektiğini savunan İnce, "Ekmeği biz üretiyoruz ve son tüketiciye gidinceye kadar 4- 5 el değiyor. Biz ürettikten sonra taşıma kasalarına doldurup onları da kasa poşetiyle sarıp sevk ediyoruz. Zincir marketler ve bakkallar kasa poşetini açıp raflara yerleştiriyor. Bu duruma bir engel koyup bir süreliğine sevkiyatı durduralım. Herkes ekmeği birinci elden fırından alsın" dedi.

Ayrıca İnce, genelgenin bazı zincir marketler tarafından kendi lehlerine çevrilip öyle yansıtıldığını da savunarak, genelge de fırıncıların ekmeği poşetlemek gibi bir zorunluluklarının olmadığını söyledi. İnce, fırıncılar eğer bakkal ya da marketlerde ekmeklerinin poşetlenmeden satıldığını görürse şikayet etme hakkının da olduğunu da söyledi.

Fırıncı İlhan Altıner de genelgenin koronavirüsün yayılmasının önüne geçecek bir önlem getirdiğini belirtti. Fırıncılar olarak kendilerinin de bir öneri sunduklarını belirten Altıner, bir süreliğine sevkiyatın yasaklanması gerektiğini söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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