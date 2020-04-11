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Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi

İki gün sürecek sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul'un cadde ve sokakları boşalırken akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte yasaktan muaf olan fırıncılar, ara sokakları gezerek evden çıkamayanlara ekmek ulaştırıyor.

11.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:38
Fırıncılardan mahalle aralarında 'ekmek' mesaisi
İki gün sürecek sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul 'un cadde ve sokakları boşalırken akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte yasaktan muaf olan fırıncılar, ara sokakları gezerek evden çıkamayanlara ekmek ulaştırıyor.

İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda dün gece saat 24.00'ten itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ı kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağı sürüyor. Temel tüketim maddesi olması bakımında yasaktan muaf tutulan sektörler arasından yer alan fırıncılar, yasağın ilk gününde mahalle ve sokakları gezerek evden çıkamayan vatandaşlara ekmek ulaştırıyor. Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte İstanbul'un ara sokaklarına giren fırıncı esnafı, akşam yemeği için ekmek almak isteyen mahalle sakinlerine, 'ekmekçi geldi' diye seslenerek uyarıyor. Ekmek almak isteyenler ise ekmek arabasını pencere ve balkonlardan durdurarak ihtiyaçları doğrultusunda ekmeklerini alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Güncel
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