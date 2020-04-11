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Fırıncıların "ekmek" mesaisi devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Başkentte fırınlar, ekmek üretimine devam ediyor.

11.04.2020 16:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:58
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Başkentte fırınlar, ekmek üretimine devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından, istisna kapsamındaki iş yerlerinden olan fırınlar üretime devam ediyor.
Polis ekiplerinin ana cadde ve mahallelerde kontrol ve uygulamaları devam ederken, ekmek taşıyan araçlara izin veriliyor.
Fırın sahibi Ahmet Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının kendilerini etkilemediğini üretime devam ettiklerini belirtti.
Ürettikleri ekmeği, fırınlarda sosyal mesafeyi koruyarak satışını yaptıklarını ifade eden Çelik, şunları söyledi:
"Ayrıca arabalarımıza vermiş olduğumuz ekmeklerle fırına ulaşamayan insanların taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık ekmeğimizi fazlasıyla yaptık. Akşama kadar insanları ekmeksiz bırakmayacağız. 4 tane dağıtım aracımız var. Araçlarımızın ekmeklerini yükledik. Kendi bölgelerimizde, bize yakın yerlerde, insanların daha rahat ekmek alabilmeleri için yardımcı oluyorlar." Fırıncıların ’ekmek’ mesaisi devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Güncel
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