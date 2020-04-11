Fırıncıların rekabeti kavgayla bitti
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde ekmek rekabeti yüzünden çıkan kavgada bir araç hasar görürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
11.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:23
Günyüzü ve Sivrihisarlı fırıncılar arasındaki rekabet her geçen gün alevleniyor. Sivrihisar'dan bakkallara ekmek getirmek üzere ilçeye gelen araç, Gümüşkonak mahallesine geldiğinde 2 araç tarafından önü kesildi. Araçlardan inen şahıslar ekmek arabasını taşlamaya başladılar. Şoför Şenol Sürel olaydan yara almadan kurtuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA