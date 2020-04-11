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Fırıncının sosyal mesafe isyanı

Aydın'da sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından market ve fırınlara akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı.

11.04.2020 01:50 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:50
Fırıncının sosyal mesafe isyanı
Aydın 'da sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından market ve fırınlara akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Aydın'ın 160 bin nüfusu ile en büyük ilçesi olan Nazilli 'de de vatandaşların panik yaşatması esnafı da zor duruma soktu. İlçedeki fırınlara adeta hücum eden vatandaşlar tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeyi ve sağlık kurallarını hiçe sayarak ekmek alabilme çabasına büründü. Fırın işletmecisi Ertuğrul Oflioğlu ise sürekli olarak genelgeyi hatırlatarak ekmek fırınlarının açık olacağını, panik yapmamalarını ve sosyal mesafeye uyarak başkalarının sağlığını hiçe saymamaları konusunda uyardı. Tesadüfen fırına gelen Nazilli Belediye Başkan Vekili Soner Yelkovan'ın da genelgeyi hatırlatmasının ardından vatandaşlar sakinleşerek evlerine döndü.
(Ali Soydemir/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Nazilli, Aydın, Güncel
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