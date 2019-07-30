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Fırından çıkan yangın faciaya neden oluyordu

Diyarbakır'da elektrik tesisatından çıkan yangın 6 kişilik ailenin sonu oluyordu.

30.07.2019 12:21 Fırından çıkan yangın faciaya neden oluyordu
Diyarbakır'da elektrik tesisatından çıkan yangın 6 kişilik ailenin sonu oluyordu.

Olay, Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 6. Sokak'ta bulunan Çelenk apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalçınkaya ailesi uyumak üzereyken mutfaktan duman kokusunu fark edince can havliyle dışarı kaçtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye, doğalgaz ve polis ekipleri geldi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 6 kişilik aile sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi ile kontrol edildi. Yalçınkaya ailesinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, alev alan fırın kullanılmaz hale geldi. Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken, binada bulunan doğalgaz ekipler tarafından kapatıldı. - DİYARBAKIR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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